ВСУ нанесли комбинированный удар по объектам энергетики Брянской области

09:05 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объекты энергетической инфраструктуры Брянской области были атакованы в результате комбинированного удара с применением РСЗО HIMARS и реактивных БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы вновь подвергли атаке объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. ВСУ нанесли намеренный комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и реактивных БПЛА самолетного типа», — написал он в своем телеграм-канале.

