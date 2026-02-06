На фоне сокращения финансирования более 1,2 тыс. сотрудников ВОЗ уволены
22:20 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно документу, организации удалось сохранить порядка 1,1 тыс. рабочих мест, в том числе за счет окончания срока временных рабочих контрактов и досрочного выхода на пенсию ряда сотрудников. «В результате организация столкнулась с сокращением 1 282 должностей», — отмечается в тексте.
По оценкам организации, к середине 2026 года число сотрудников ВОЗ составит 7,3 тыс. человек. Это на 22% меньше по сравнению с началом 2025 года, когда их число составляло 9,4 тыс.
Страны — участницы ВОЗ приняли в мае 2025 года сокращенный бюджет на 2026–2027 гг. в размере $4,2 млрд на фоне решения США, одного из крупнейших доноров, о выходе из организации. Первоначальный проект бюджета в $5,3 млрд был пересмотрен в сторону понижения на 21%.
