За январь дефицит бюджета РФ предварительно составил 1,7 трлн руб. — Минфин

18:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ, согласно предварительной оценке Минфина, по итогам января 2026 года составил 1,7 трлн руб., или 0,7% ВВП, сообщается на сайте министерства.



«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе 2026 года составил 2 362 млрд рублей, что на 11,6% ниже объема поступления доходов в соответствующем периоде 2025 года», — говорится в сообщении.



Объем расходов, по предварительной оценке, составил 4,1 трлн рублей, что ниже показателей предыдущего года на 1,4%.





