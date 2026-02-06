Московская биржа отметила вклад "Роснефти" в устойчивое развитие

19:14

«Роснефть» - единственная компания нефтегазового сектора с государственным участием, акции которой Московская биржа включила во все индексы в области устойчивого развития. В частности, по итогам ежегодного пересмотра акции компании были включены в новые базы расчета индекса климатической устойчивости нефинансовых компаний, индекса МосБиржи-RAEX «ESG сбалансированный» и группы индексов МосБиржи-РСПП.

Отметим, участниками индексов в области устойчивого развития Московской биржи становятся компании, которые следуют передовым практикам экологической и социальной ответственности, корпоративного управления и раскрывают соответствующую информацию в корпоративной отчетности.

К примеру, Индекс климатической устойчивости нефинансовых компаний включает бумаги лидеров ESG-повестки с выстроенной системой климатического менеджмента и контролирующих климатические риски. Индекс Мосбиржи-RAEX «ESG сбалансированный» формируется раз в год и состоит из 20 компаний с наивысшими значениями в области устойчивого развития от рейтингового агентства RAEX. Индекс рассчитывается на основе ESG-рэнкинга RAEX, в который входят 145 компаний из России, Узбекистана, Казахстана и Монголии, 20 из них представляют нефтегазовую отрасль.

Напомним, «Роснефть» публикует отчеты в области устойчивого развития в соответствии с российскими и международными рекомендациями с 2007 года. Документ проходит независимую оценку внешним аудитором.