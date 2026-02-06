Московская биржа отметила вклад "Роснефти" в устойчивое развитие
19:14 06.02.2026
«Роснефть» - единственная компания нефтегазового сектора с государственным участием, акции которой Московская биржа включила во все индексы в области устойчивого развития. В частности, по итогам ежегодного пересмотра акции компании были включены в новые базы расчета индекса климатической устойчивости нефинансовых компаний, индекса МосБиржи-RAEX «ESG сбалансированный» и группы индексов МосБиржи-РСПП.
Отметим, участниками индексов в области устойчивого развития Московской биржи становятся компании, которые следуют передовым практикам экологической и социальной ответственности, корпоративного управления и раскрывают соответствующую информацию в корпоративной отчетности.
К примеру, Индекс климатической устойчивости нефинансовых компаний включает бумаги лидеров ESG-повестки с выстроенной системой климатического менеджмента и контролирующих климатические риски. Индекс Мосбиржи-RAEX «ESG сбалансированный» формируется раз в год и состоит из 20 компаний с наивысшими значениями в области устойчивого развития от рейтингового агентства RAEX. Индекс рассчитывается на основе ESG-рэнкинга RAEX, в который входят 145 компаний из России, Узбекистана, Казахстана и Монголии, 20 из них представляют нефтегазовую отрасль.
Напомним, «Роснефть» публикует отчеты в области устойчивого развития в соответствии с российскими и международными рекомендациями с 2007 года. Документ проходит независимую оценку внешним аудитором.
НОВОСТИ
- 19:28 06.02.2026
- Сбер представил Green-VLA – открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами
- 19:15 06.02.2026
- Эрмитаж внедряет цифровые проекты с ИИ осторожно
- 18:35 06.02.2026
- За январь дефицит бюджета РФ предварительно составил 1,7 трлн руб. — Минфин
- 17:40 06.02.2026
- Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций и призвала страны ЕС немедленно утвердить их
- 17:35 06.02.2026
- ГигаЧат стал персональным олимпийским гидом для желающих узнать о спорте больше
- 17:12 06.02.2026
- Охрана убитого сына Каддафи Сейфа аль-Ислама покинула его за 1,5 часа до нападения — ТВ
- 17:00 06.02.2026
- Около 95% раненых российских военных удается возвращать в строй — Мантуров
- 16:32 06.02.2026
- Контроль над вооружениями должен стать многосторонним, а не двусторонним вопросом — Рубио
- 16:12 06.02.2026
- Адмирал НАТО объяснил свои слова об упреждающих действиях в отношении России
- 16:00 06.02.2026
- У Украины уже начались проблемы с поступлениями в бюджет — депутат Рады
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать