НОВОСТИ

Эрмитаж внедряет цифровые проекты с ИИ осторожно

19:15 06.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эрмитаж является образцом для многих культурных учреждений, поэтому проекты с использованием искусственного интеллекта внедряет осторожно. Музей старается сохранять традиционные подходы в создании музейного пространства, но и не хочет отставать от трендов, рассказал начальник сектора проектного финансирования Государственного Эрмитажа Евгений Федоров.

«Эрмитаж, вольно или невольно, становится образцом для многих музеев, а потому мы должны быть особенно внимательны к тому, что и как мы делаем. <…> Есть и области, где мы в целом стараемся действовать очень осторожно, следуя принципу „всему свое время“: это цифровизация и искусственный интеллект», — сказал Федоров в рамках первого «Музейного завтрака», организованного бюро музейной сценографии «Метаформа».

Представители других организаций культуры подтвердили, что существуют форматы, которые неприемлемы в музеях. «Категорическое „нет“ — проектам, которые могут нанести физический вред экспонатам — будь то шум, вибрации или неконтролируемая толпа. Умеренное „нет“ — проектам, которые концептуально не связаны с экспозицией, поскольку они размывают смыслы и подменяют роль музея», — подчеркнула директор по развитию бюро «Метаформа» Ирина Кирюхина.

