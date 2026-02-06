Проводить в США переговоры по Украине не планируется - Песков

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры по украинскому урегулированию проводить в США не планируется. Речи об этом не шло, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



«Нет, не думаю. Об этом речи не шло», — ответил представитель Кремля на вопрос, могут ли переговоры пройти в США.



