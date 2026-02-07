В Милане и Кортине-д'Ампеццо зажжен огонь зимней Олимпиады - 2026
09:01 07.02.2026 Источник: Интерфакс
Церемония зажжения олимпийского факела состоялась на зимней Олимпиаде в Милане. Олимпийский огонь зажгли одновременно в двух местах: у Арки Мира в Милане огонь зажег известный в прошлом горнолыжник Альберто Томба, а на площади Анджело Дибона в Кортине-д'Ампеццо это сделала горнолыжница София Годжа.
До этого со вступительным словом выступили глава оргкомитета МОК Милан Кортина-2026 Джованни Малаго и президент комитета Кирсти Ковентри.
Ковентри призвала спортсменов гордиться участием в Олимпиаде и поблагодарила Италию за гостеприимство, а Малаго признался, что подготовка к играм была непростой. После этого президент Италии Серджо Маттарелла объявил о начале Олимпиады.
Также состоялся парад 92 национальных сборных. Он проходил одновременно в четырех местах: Милане, Кортине-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо. Российских и белорусских спортсменов, выступающих в нейтральном статусе, до участия в параде не допустили.
Основная часть церемонии проходила на миланском стадионе "Сан-Сиро", на котором собралось 61 тыс. зрителей.
Олимпиада продлится до 22 февраля, в ней примут участие более 2,9 тыс. спортсменов. Италия уже трижды принимала Олимпиаду: зимние игры 1956 года, летние игры 1960-го. и зимние игры 2006-го.
