SpaceX и NASA решили ускорить лунную программу, замедлив марсианскую - СМИ

09:39 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская компания SpaceX рассчитывает осуществить первую беспилотную посадку космического корабля Starship на Луну в марте 2027 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как отмечается, достижение этой цели окажется для SpaceX непростой задачей и потребует частых испытательных запусков корабля Starship. По сведениям издания, космическая компания приняла решение сконцентрироваться на реализации лунной программы совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) и поэтому на время отказалась от амбиций по отправке корабля к Марсу.