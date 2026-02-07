SpaceX и NASA решили ускорить лунную программу, замедлив марсианскую - СМИ
09:39 07.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американская компания SpaceX рассчитывает осуществить первую беспилотную посадку космического корабля Starship на Луну в марте 2027 года. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Как отмечается, достижение этой цели окажется для SpaceX непростой задачей и потребует частых испытательных запусков корабля Starship. По сведениям издания, космическая компания приняла решение сконцентрироваться на реализации лунной программы совместно с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) и поэтому на время отказалась от амбиций по отправке корабля к Марсу.
