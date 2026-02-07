0
НОВОСТИ

В Уфе подросток напал и ранил студентов в общежитии, также ранения получили полицейские и сам напдавший

16:25 07.02.2026 Источник: Интерфакс

Следствие возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц и нападения на полицейских в общежитии медицинского университета в Уфе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в субботу.

"Следственными органами СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух и более лиц и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105, ст. 317 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, 7 февраля в общежитии медицинского университета по улице Репина в Уфе подросток, вооруженный ножом, напал на проживающих там студентов и нанес нескольким из них ножевые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили двое сотрудников полиции. Кроме того, фигурант также причинил себе телесное повреждение. В настоящее время он находится в медицинском учреждении.

