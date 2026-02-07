Генерал Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в себя после искусственной комы

12:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, находится в сознании, врачи с осторожностью говорят, что угрозы жизни нет. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.

«Операция прошла успешно. После нее Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он пришел в себя, находится в сознании. На данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала», — сказал собеседник агентства.

Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Неизвестный выстрелил в него несколько раз.