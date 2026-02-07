Генерал Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в себя после искусственной комы
12:35 07.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, находится в сознании, врачи с осторожностью говорят, что угрозы жизни нет. Об этом ТАСС сообщили в медицинских кругах.
«Операция прошла успешно. После нее Алексеева ввели в искусственную кому, сейчас он пришел в себя, находится в сознании. На данный момент с осторожностью можно говорить, что угроза жизни миновала», — сказал собеседник агентства.
Покушение на Алексеева было совершено 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы. Неизвестный выстрелил в него несколько раз.
НОВОСТИ
- 14:21 07.02.2026
- Сбер и курорт «Манжерок» модернизируют детскую больницу
- 13:10 07.02.2026
- Зеленский: США предлагают завершить конфликт до начала лета...
- 11:32 07.02.2026
- Законопроект ЕП о запрете поставок стали из России может столкнуться с противодействием ряда стран - СМИ
- 09:39 07.02.2026
- SpaceX и NASA решили ускорить лунную программу, замедлив марсианскую - СМИ
- 09:14 07.02.2026
- Вашингтон отменил дополнительные пошлины в 25% на продукцию из Индии
- 09:01 07.02.2026
- В Милане и Кортине-д'Ампеццо зажжен огонь зимней Олимпиады - 2026
- 22:20 06.02.2026
- На фоне сокращения финансирования более 1,2 тыс. сотрудников ВОЗ уволены
- 20:45 06.02.2026
- Проводить в США переговоры по Украине не планируется - Песков
- 19:28 06.02.2026
- Сбер представил Green-VLA – открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами
- 19:15 06.02.2026
- Эрмитаж внедряет цифровые проекты с ИИ осторожно
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать