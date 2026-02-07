0
Законопроект ЕП о запрете поставок стали из России может столкнуться с противодействием ряда стран - СМИ

11:32 07.02.2026 Источник: РБК

В Европарламенте подготовили законопроект о запрете поставок стали из России, однако депутатам придется вступить в «борьбу со столицами ЕС», которые продолжают импортировать некоторые виды продукции и угрожают заблокировать инициативу, сообщает Politico.

Издание отмечает, что правительства стран — членов ЕС могут выступить против вмешательства Европарламента в вопросы безопасности. Politico напоминает, что Брюссель «приложил немало усилий», чтобы договориться о введении 50-процентных пошлин на импорт стали из России прошлой осенью. При этом объем поставок в ЕС полуфабрикатов из стали, например слябов для дальнейшей переработки, вырос на 8,4%, пишет газета, ссылаясь на данные GMK об импорте стальной продукции Евросоюзом в январе—октябре прошлого года.

Однако не все согласны поддержать эту идею. Чешский дипломат в комментарии Politico призвал «не смешивать имеющиеся инструменты». «С одной стороны, у нас есть санкционные меры, которые были приняты и остаются в силе, с другой стороны, сейчас мы обсуждаем новый комплекс мер, направленных на защиту рынка. Эти меры не должны пересекаться, поскольку у них разные цели», — сказал он. (РБК)

