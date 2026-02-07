0
0
20
НОВОСТИ

Зеленский: США предлагают завершить конфликт до начала лета...

13:10 07.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США стремятся к завершению конфликта на Украине к лету и, вероятно, будут оказывать на Киев давление, чтобы достичь поставленной цели. Об этом сообщил журналистам Владимир Зеленский, слова которого приводит агентство УНИАН.

«США предлагают завершить [Конфликт] до начала лета и, вероятно, будут оказывать давление в соответствии с этим графиком. <…> Почему именно до лета? Как мы понимаем, тут влияют их внутренние вопросы, которые станут для них более актуальными», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:21 07.02.2026
Сбер и курорт «Манжерок» модернизируют детскую больницу
0
70
12:35 07.02.2026
Генерал Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в себя после искусственной комы
0
48
11:32 07.02.2026
Законопроект ЕП о запрете поставок стали из России может столкнуться с противодействием ряда стран - СМИ
0
320
09:39 07.02.2026
SpaceX и NASA решили ускорить лунную программу, замедлив марсианскую - СМИ
0
428
09:14 07.02.2026
Вашингтон отменил дополнительные пошлины в 25% на продукцию из Индии
0
470
09:01 07.02.2026
В Милане и Кортине-д'Ампеццо зажжен огонь зимней Олимпиады - 2026
0
425
22:20 06.02.2026
На фоне сокращения финансирования более 1,2 тыс. сотрудников ВОЗ уволены
0
897
20:45 06.02.2026
Проводить в США переговоры по Украине не планируется - Песков
0
967
19:28 06.02.2026
Сбер представил Green-VLA – открытое руководство по созданию архитектуры управления роботами
0
894
19:15 06.02.2026
Эрмитаж внедряет цифровые проекты с ИИ осторожно
0
920

Возврат к списку