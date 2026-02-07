Зеленский: США предлагают завершить конфликт до начала лета...

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США стремятся к завершению конфликта на Украине к лету и, вероятно, будут оказывать на Киев давление, чтобы достичь поставленной цели. Об этом сообщил журналистам Владимир Зеленский, слова которого приводит агентство УНИАН.

«США предлагают завершить [Конфликт] до начала лета и, вероятно, будут оказывать давление в соответствии с этим графиком. <…> Почему именно до лета? Как мы понимаем, тут влияют их внутренние вопросы, которые станут для них более актуальными», — сказал он.