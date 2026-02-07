Сбер и курорт «Манжерок» модернизируют детскую больницу

14:21

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф посетил детскую психоневрологическую больницу, которая модернизируется и оснащается современным оборудованием при поддержке всесезонного курорта «Манжерок», входящего в экосистему Сбера. Герман Греф, председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев и министр здравоохранения республики Дмитрий Хубезов осмотрели ход ремонтных работ учреждения в селе Манжерок республики и обсудили детали модернизации. Банк передал учреждению новый современный автобус для перевозки пациентов и персонала.

Проект включает капитальный ремонт здания, обновление материально-технической базы, полное переоснащение современным медицинским оборудованием и строительство новой газовой котельной. Больница будет специализироваться на помощи детям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, детским церебральным параличом (ДЦП) и расстройствами аутистического спектра. Здесь создадут все условия для качественного и комфортного лечения по современным стандартам. Планируется, что обновлённая больница откроется уже в 2026 году.

«Это начало нашей активной деятельности по преобразованию социальной сферы региона, – сказал Герман Греф. – Я надеюсь, что совместными усилиями с администрацией Горного Алтая мы сможем закончить оперативно данный объект. Здесь у вас уникальная команда ― все молодые специалисты. Потрясающе, что люди всю свою жизнь посвящают детям. У Сбера есть опыт модернизации подобного учреждения в Калининграде. После того, как мы сделали ремонт, через год, когда я туда приехал, я не узнал детей. В новой среде, когда есть хорошая реабилитационная база, они очень быстро адаптируются. Хочу отметить, что мы собирали средства на обновление и внутри банка: все наши 600 топ-менеджеров поучаствовали в личных взносах, и мы будем эту практику продолжать, пока не восстановим здесь ключевые социальные объекты».

«Правительство Республики Алтай выражает благодарность нашему ключевому партеру всесезонному курорту Сбера «Манжерок» за комплексную программу модернизации Детской психоневрологической больницы, – сказал Александр Прокопьев. – Это – важный шаг к решению острых проблем психоневрологических заболеваний у детей, а также недостатка современного лечения для них в регионе. Работы по модернизации больницы уже начались, а вскоре детям Республики Алтай станут доступны современные методы лечения и новое оборудование».

Курорт «Манжерок» в ближайшее время поставит 6 единиц оборудования для лечения и реабилитации, первые аппараты прибудут уже до конца февраля. Также принято решение закупить дополнительно 17 единиц оборудования для физиотерапевтического кабинета и терапевтические тренажёры для реабилитации детей с ДЦП. Принято решение о благоустройстве территории, строительству столовой, прачечной и административно-бытового корпуса отдельным зданием, в ом числе будет рассмотрена возможность расширения территории больницы в сторону реки Катуни.

Программа поддержки идёт в два этапа: капитальный ремонт и медицинское оснащение. Уже демонтированы полы, настенные покрытия, перегородки и часть инженерных систем. Особое внимание уделяется второму этажу, где палаты полностью обновят.

«Я поражена скоростью и качеством организации работ, – отметила Галина Матова, главный врач детской психоневрологической больницы в селе Манжерок. – Большая часть медицинского оборудования, которым будет оснащена наша больница, не имеет аналогов в регионе. Благодаря такой масштабной поддержке наше учреждение сможет выйти на совершенно новый уровень в лечении и реабилитации детей со сложными психоневрологическими заболеваниями. От всей души благодарю Сбер и курорт "Манжерок" за этот внушительный вклад!»

Создание современной детской психоневрологической больницы в регионе — одна из важнейших задач. Её необходимость подтверждается ростом почти на 30% с 2021-го по 2025 год числа детей с такими заболеваниями. В Республике Алтай проживают 61 732 ребёнка, из которых 1746 состоят на соответствующем диспансерном учёте. 482 ребёнка имеют инвалидность, каждому третьему из них поставлен диагноз ДЦП. Сейчас большинству семей приходится везти детей с тяжёлыми диагнозами на лечение и реабилитацию за пределы республики, но модернизация больницы изменит эту ситуацию и создаст все необходимые условия в родном регионе.