Жители Киева получают электроэнергию лишь полтора-два часа в сутки - Минэнерго Украины

20:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевляне получают свет лишь на 1,5-2 часа в сутки из-за проблем в энергетике, вызванных взрывами, произошедшими ранее на ряде энергообъектов Украины. Об этом сообщили в украинском Минэнерго.

«Сейчас жители столицы получают электроэнергию лишь на короткий промежуток времени — на полтора-два часа», — говорится в сообщении в телеграм-канале Минэнерго Украины.

Также сообщается, что ситуация в энергосистеме страны «остается крайне сложной», а в большинстве областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. «Потеря мощностей <…> создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми», — добавили там.