0
0
147
НОВОСТИ

Жители Киева получают электроэнергию лишь полтора-два часа в сутки - Минэнерго Украины

20:55 07.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевляне получают свет лишь на 1,5-2 часа в сутки из-за проблем в энергетике, вызванных взрывами, произошедшими ранее на ряде энергообъектов Украины. Об этом сообщили в украинском Минэнерго.

«Сейчас жители столицы получают электроэнергию лишь на короткий промежуток времени — на полтора-два часа», — говорится в сообщении в телеграм-канале Минэнерго Украины.

Также сообщается, что ситуация в энергосистеме страны «остается крайне сложной», а в большинстве областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. «Потеря мощностей <…> создала дополнительный значительный дефицит электроэнергии, который крайне трудно перекрыть, поэтому ближайшие дни будут тяжелыми», — добавили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:10 07.02.2026
В ФРГ член экономического совета предостерегла от зависимости поставок газа из США
0
250
19:30 07.02.2026
NYT сообщает, что в МОК выразили готовность допустить Россию к основным международным соревнованиям
0
247
16:48 07.02.2026
Орбан рассказал, почему Украину можно считать врагом Венгрии
0
543
16:25 07.02.2026
В Уфе подросток напал и ранил студентов в общежитии, также ранения получили полицейские и сам напдавший
0
494
16:00 07.02.2026
Дефицит мощности в энергосистеме Украины существенно увеличился - Укрэнерго
0
508
15:50 07.02.2026
На ж/д севера Италии произошло несколько аварий на инфраструктуре, власти не исключают саботаж
0
522
15:21 07.02.2026
Определился обладатель первой золотой медали зимней Олимпиады в Италии - 2026
0
576
14:21 07.02.2026
Сбер и курорт «Манжерок» модернизируют детскую больницу
0
539
13:10 07.02.2026
Зеленский: США предлагают завершить конфликт до начала лета...
0
554
12:35 07.02.2026
Генерал Владимир Алексеев, на которого было совершено покушение, пришел в себя после искусственной комы
0
564

Возврат к списку