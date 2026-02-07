NYT сообщает, что в МОК выразили готовность допустить Россию к основным международным соревнованиям

19:30 Источник: РБК

На заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане, состоявшемся на этой неделе перед стартом зимней Олимпиады в Италии, члены комитета выразили готовность вновь допустить Россию к основным международным соревнованиям. Об этом пишет The New York Times (NYT).

На заседании МОК в Милане глава Международной лыжной федерации Йохан Элиаш призвал разработать четкие правила, чтобы Россия не становилась объектом несправедливой критики на фоне других мировых конфликтов. Он вспомнил военную операцию США в Венесуэле и боевые действия в Газе со стороны Израиля. «Мы не можем быть политической организацией», — заявил глава лыжной федерации.

Президент МОК Кирсти Ковентри в своем обращении к делегатам в Милане не упомянула Россию, но заявила: «Спорт должен оставаться нейтральной площадкой». (РБК)