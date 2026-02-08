В Белгороде энергетики продолжают ликвидацию последствий обстрелов. Пока без тепла – около 80 тыс жителей - Гладков
09:30 08.02.2026 Источник: Интерфакс
Энергетики продолжат ликвидировать последствия ракетных ударов по Белгороду, без тепла остаются порядка 80 тыс. человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Порядка 80 тысяч человек сейчас в городе Белгороде продолжает оставаться без тепла. Около 3 тысяч человек - без газа, и около 1 тысячи человек - без электроэнергии. В течение ближайших 1,5 часов электроэнергия для тысячи человек будет подана", - сказал глава региона в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале в воскресенье.
По его информации, в ближайшее время газовики пройдут по трем многоквартирным домам и вернут газ в квартиры. Гладков подчеркнул, что большая проблема остается только с теплом. Его подачу планируют вернуть к 12 часам дня.
