0
0
13
НОВОСТИ

В Белгороде энергетики продолжают ликвидацию последствий обстрелов. Пока без тепла – около 80 тыс жителей - Гладков

09:30 08.02.2026 Источник: Интерфакс

Энергетики продолжат ликвидировать последствия ракетных ударов по Белгороду, без тепла остаются порядка 80 тыс. человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Порядка 80 тысяч человек сейчас в городе Белгороде продолжает оставаться без тепла. Около 3 тысяч человек - без газа, и около 1 тысячи человек - без электроэнергии. В течение ближайших 1,5 часов электроэнергия для тысячи человек будет подана", - сказал глава региона в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале в воскресенье.

По его информации, в ближайшее время газовики пройдут по трем многоквартирным домам и вернут газ в квартиры. Гладков подчеркнул, что большая проблема остается только с теплом. Его подачу планируют вернуть к 12 часам дня.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:55 07.02.2026
Жители Киева получают электроэнергию лишь полтора-два часа в сутки - Минэнерго Украины
0
840
20:10 07.02.2026
В ФРГ член экономического совета предостерегла от зависимости поставок газа из США
0
881
19:30 07.02.2026
NYT сообщает, что в МОК выразили готовность допустить Россию к основным международным соревнованиям
0
847
16:48 07.02.2026
Орбан рассказал, почему Украину можно считать врагом Венгрии
0
1164
16:25 07.02.2026
В Уфе подросток напал и ранил студентов в общежитии, также ранения получили полицейские и сам напдавший
0
1012
16:00 07.02.2026
Дефицит мощности в энергосистеме Украины существенно увеличился - Укрэнерго
0
964
15:50 07.02.2026
На ж/д севера Италии произошло несколько аварий на инфраструктуре, власти не исключают саботаж
0
1050
15:21 07.02.2026
Определился обладатель первой золотой медали зимней Олимпиады в Италии - 2026
0
1040
14:21 07.02.2026
Сбер и курорт «Манжерок» модернизируют детскую больницу
0
974
13:10 07.02.2026
Зеленский: США предлагают завершить конфликт до начала лета...
0
987

Возврат к списку