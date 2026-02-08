Агентство AP обратило внимание, что США подключили военных к переговорам по Украине и Ирану
09:30 08.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп отошел от традиционных дипломатических методов, решив привлечь министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла к переговорам по Украине и главу Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) адмирала Брэда Купера к переговорам с Ираном в Омане. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).
Обе линии переговоров находятся в зоне ответственности зятя американского лидера Джареда Кушнера и спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, напоминает агентство. Решение вовлечь в дипломатический процесс военачальников может быть продиктовано их опытом и знаниями или наличием нужных связей, а также может служить способом дать участникам переговоров понять, что США в случае необходимости будут готовы прибегнуть к более жестким методам. Кроме того, данный шаг свидетельствует об отходе администрации Трампа от традиционных методов ведения внешней политики и дипломатии, считает AP.
НОВОСТИ
- 11:34 08.02.2026
- Военно-транспортная авиация ВВС США с января уже совершила более 120 рейсов на Ближний Восток - СМИ
- 10:39 08.02.2026
- Арестован топ-менеджер «Росатома»
- 10:00 08.02.2026
- Исполнитель покушения на генерала Алексеева задержан в ОАЭ и выдан России - ФСБ РФ
- 09:30 08.02.2026
- В Белгороде энергетики продолжают ликвидацию последствий обстрелов. Пока без тепла – около 80 тыс жителей - Гладков
- 09:00 08.02.2026
- После первого дня зимней Олимпиады в Италии сразу три сборные делят первое место в командном зачете
- 20:55 07.02.2026
- Жители Киева получают электроэнергию лишь полтора-два часа в сутки - Минэнерго Украины
- 20:10 07.02.2026
- В ФРГ член экономического совета предостерегла от зависимости поставок газа из США
- 19:30 07.02.2026
- NYT сообщает, что в МОК выразили готовность допустить Россию к основным международным соревнованиям
- 16:48 07.02.2026
- Орбан рассказал, почему Украину можно считать врагом Венгрии
- 16:25 07.02.2026
- В Уфе подросток напал и ранил студентов в общежитии, также ранения получили полицейские и сам напдавший
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать