Агентство AP обратило внимание, что США подключили военных к переговорам по Украине и Ирану

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп отошел от традиционных дипломатических методов, решив привлечь министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла к переговорам по Украине и главу Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) адмирала Брэда Купера к переговорам с Ираном в Омане. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

Обе линии переговоров находятся в зоне ответственности зятя американского лидера Джареда Кушнера и спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, напоминает агентство. Решение вовлечь в дипломатический процесс военачальников может быть продиктовано их опытом и знаниями или наличием нужных связей, а также может служить способом дать участникам переговоров понять, что США в случае необходимости будут готовы прибегнуть к более жестким методам. Кроме того, данный шаг свидетельствует об отходе администрации Трампа от традиционных методов ведения внешней политики и дипломатии, считает AP.