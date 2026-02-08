0
НОВОСТИ

Агентство AP обратило внимание, что США подключили военных к переговорам по Украине и Ирану

09:30 08.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп отошел от традиционных дипломатических методов, решив привлечь министра сухопутных войск США Дэниела Дрисколла к переговорам по Украине и главу Центрального командования ВС США (СЕНТКОМ) адмирала Брэда Купера к переговорам с Ираном в Омане. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

Обе линии переговоров находятся в зоне ответственности зятя американского лидера Джареда Кушнера и спецпосланника президента Стивена Уиткоффа, напоминает агентство. Решение вовлечь в дипломатический процесс военачальников может быть продиктовано их опытом и знаниями или наличием нужных связей, а также может служить способом дать участникам переговоров понять, что США в случае необходимости будут готовы прибегнуть к более жестким методам. Кроме того, данный шаг свидетельствует об отходе администрации Трампа от традиционных методов ведения внешней политики и дипломатии, считает AP.

