После первого дня зимней Олимпиады в Италии сразу три сборные делят первое место в командном зачете

Первым победителем Олимпийских игр 2026 года стал швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен, который завоевал золотую медаль в скоростном спуске. Он показал результат 1 минута 51,61 секунды. Второе место занял итальянец Джованни Францони (отставание — 0,20 секунды), третье — его соотечественник Доминик Парис (+0,50). Фон Алльмену 24 года, он является двукратным чемпионом мира 2025 года, на том турнире швейцарец победил в скоростном спуске и в командной комбинации.

Победительницей соревнований по прыжкам на лыжах с трамплина у женщин стала норвежка Анна Стрём, набравшая 267,3 балла по сумме двух попыток. Серебряным призером стала словенка Ника Превц (266,2 балла), третье место заняла японка Нодзоми Маруяма (261,8).

Последние медали субботы были разыграны в мужском турнире сноубордистов в дисциплине «биг-эйр». По итогам трех попыток олимпийским чемпионом стал японец Кира Кимура (179,50 балла). Второе место занял его соотечественник Рёма Кимата (171,50), третьим стал китаец Су Имин (168,50).

После первого соревновательного дня сразу три сборные делят первое место в общекомандном зачете. Команды Италии, Японии и Норвегии завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали.

Российские спортсмены выступили в трех дисциплинах в первый медальный день Олимпийских игр. Соревнования проходят в Италии.Первой россиянкой, вступившей в борьбу за медали, стала лыжница Дарья Непряева. Она выступила в скиатлоне, где заняла 17-е место.



Следом на забег на 3 000 м вышла конькобежка Ксения Коржова. В своем забеге она обогнала австрийку Жаннин Роснер и показала результат 4 минуты 5,83 секунды, который на тот момент был третьим. В итоге она заняла 12-е место.

Первые два заезда прошли в турнире саночиников, где выступал россиянин Павел Репилов. По итогам двух попыток он занимает промежуточное 16-е место