Исполнитель покушения на генерала Алексеева задержан в ОАЭ и выдан России - ФСБ РФ
10:00 08.02.2026 Источник: Интерфакс
ФСБ РФ сообщила о задержании в ОАЭ и выдаче России исполнителя покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Алексеева.
"При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в г. Дубай задержан и передан российской стороне гражданин России, являвшийся непосредственным исполнителем преступления", - сообщили в спецслужбе в воскресенье.
Там добавили, что совместно с МВД РФ "в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления, граждане России
