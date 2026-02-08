Исполнитель покушения на генерала Алексеева задержан в ОАЭ и выдан России - ФСБ РФ

10:00 Источник: Интерфакс

ФСБ РФ сообщила о задержании в ОАЭ и выдаче России исполнителя покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Алексеева.

"При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в г. Дубай задержан и передан российской стороне гражданин России, являвшийся непосредственным исполнителем преступления", - сообщили в спецслужбе в воскресенье.

Там добавили, что совместно с МВД РФ "в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления, граждане России