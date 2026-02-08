0
0
0
НОВОСТИ

Исполнитель покушения на генерала Алексеева задержан в ОАЭ и выдан России - ФСБ РФ

10:00 08.02.2026 Источник: Интерфакс

ФСБ РФ сообщила о задержании в ОАЭ и выдаче России исполнителя покушения на первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба ВС РФ Владимира Алексеева.

"При содействии партнеров из Объединенных Арабских Эмиратов в г. Дубай задержан и передан российской стороне гражданин России, являвшийся непосредственным исполнителем преступления", - сообщили в спецслужбе в воскресенье.

Там добавили, что совместно с МВД РФ "в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту покушения на убийство первого заместителя начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-лейтенанта Владимира Алексеева установлены пособники данного преступления, граждане России

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:30 08.02.2026
В Белгороде энергетики продолжают ликвидацию последствий обстрелов. Пока без тепла – около 80 тыс жителей - Гладков
0
8
20:55 07.02.2026
Жители Киева получают электроэнергию лишь полтора-два часа в сутки - Минэнерго Украины
0
840
20:10 07.02.2026
В ФРГ член экономического совета предостерегла от зависимости поставок газа из США
0
881
19:30 07.02.2026
NYT сообщает, что в МОК выразили готовность допустить Россию к основным международным соревнованиям
0
847
16:48 07.02.2026
Орбан рассказал, почему Украину можно считать врагом Венгрии
0
1164
16:25 07.02.2026
В Уфе подросток напал и ранил студентов в общежитии, также ранения получили полицейские и сам напдавший
0
1012
16:00 07.02.2026
Дефицит мощности в энергосистеме Украины существенно увеличился - Укрэнерго
0
964
15:50 07.02.2026
На ж/д севера Италии произошло несколько аварий на инфраструктуре, власти не исключают саботаж
0
1050
15:21 07.02.2026
Определился обладатель первой золотой медали зимней Олимпиады в Италии - 2026
0
1040
14:21 07.02.2026
Сбер и курорт «Манжерок» модернизируют детскую больницу
0
974

Возврат к списку