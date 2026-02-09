Лодка с 55 мигрантами на борту перевернулась у берегов Ливии, выжили двое

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 53 нелегальных мигрантов, включая двух младенцев, погибли в результате крушения судна у берегов Ливии. Об этом передает телеканал Al Hadath.

По его информации, лодка с выходцами из стран Африки южнее Сахары перевернулась к северу от побережья ливийского города Зувара. В ходе проведенной ливийскими властями поисково-спасательной операции были спасены только две женщины.