Временно проживающих в РФ мигрантов могут обязать подавать в МВД сведения о доходах
19:20 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правкомиссия по законопроектной деятельности одобрила внесение изменений в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», по которому мигрантов, получивших разрешение на временное проживание, могут обязать предоставлять в органы МВД сведения о своих доходах за год. Об этом сказано в материалах заседания комиссии, с которыми ознакомился ТАСС.
«Временно проживающий в РФ иностранный гражданин обязан подать в территориальный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел уведомление о подтверждении своего проживания на территории РФ. К этому иностранный гражданин должен приложить один из следующих документов: справку о доходах за отчетный период, копию налоговой декларации, документы, подтверждающие уплату налогов на физического лица», — сказано в материалах заседания комиссии. Согласно законопроекту, вводится механизм возможного сокращения срока временного пребывания для иностранцев, работающих без разрешительных документов, и членов их семей, если не подтвержден их доход.
