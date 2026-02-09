0
Дефицит кадров наблюдается в РФ при большом количестве студентов — Фальков

16:32 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит квалифицированных кадров наблюдается в РФ при большом количестве студентов, это значит, что система образования нуждается в коррективах. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

«Давайте либо вузы переименовывать, либо порядок наводить. Если журналистов готовят в железнодорожном вузе, то логика подсказывает, что железнодорожников готовят на журфаке. Это же, наверное, проявление того, что в предыдущий год что-то не так делали. Это не говорит о том, что в Омской области или в какой-нибудь другой не надо специалистов по журналистике и рекламе и связям с общественностью. Это говорит о том, что что-то ненормальное в нашей региональной системе и в целом в системе. Везде одна и та же проблема. При большом количестве студентов дефицит квалифицированных кадров», — сказал Фальков на заседании комитета Государственной думы по науке и высшему образованию.

Он подчеркнул, что, судя по таким данным, система высшего образования в целом работает недостаточно эффективно.

