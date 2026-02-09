США подняли стратостат недалеко от воздушного пространства Кубы

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальный стратостат, зарегистрированный в США и предназначенный для мониторинга окружающего воздушного пространства, подняли над Флоридским проливом недалеко от воздушного пространства Кубы. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

«Стратостат, предназначенный для осуществления постоянного мониторинга и контроля, в том числе за госграницей, пока работает на небольшой высоте — около 2,5 км — и находится над Флоридским заливом недалеко от американского Ки-Уэста», — сказал собеседник агентства. Он отметил, что о запуске подобного объекта местные авиадиспетчеры проинформировали всех пользователей воздушного пространства.

В начале января подобный стратостат был неоднократно замечен над Пуэрто-Рико и в районе границ воздушного пространства Венесуэлы. Кроме того, объект периодически летает над водами Атлантики и Карибским морем на высоте свыше 18 км, что не создает помех для движения пассажирских самолетов.