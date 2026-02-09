ВСУ за сутки потеряли около 1 075 военных в зоне СВО

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 075 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли до 205 солдат, в зоне группировки «Запад» — более 130. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили до 125 и свыше 240 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 355 солдат в зоне группировки «Восток» и до 20 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».