0
0
113
НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли около 1 075 военных в зоне СВО

14:32 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска за сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 075 человек. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» ВСУ потеряли до 205 солдат, в зоне группировки «Запад» — более 130. В результате действий группировок «Южная» и «Центр» потери ВСУ составили до 125 и свыше 240 военнослужащих соответственно. Также украинские войска потеряли до 355 солдат в зоне группировки «Восток» и до 20 военных в зоне ответственности группировки «Днепр».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:12 09.02.2026
США подняли стратостат недалеко от воздушного пространства Кубы
0
62
15:00 09.02.2026
Документ о смерти Эпштейна был подготовлен за день до его гибели в тюрьме — СМИ
0
103
14:12 09.02.2026
РФ не получила ответ на идею направить в Совет мира часть замороженных активов — Песков
0
182
14:00 09.02.2026
Показатели нацпроектов в сфере образования в 2025 году выполнены в полном объеме — Кравцов
0
182
13:32 09.02.2026
Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа»
0
258
13:12 09.02.2026
Ситуация с топливом на Кубе критическая, РФ в контакте с властями страны — Песков
0
265
13:00 09.02.2026
Foreign Affairs призвал ЕС стать «европейским Пентагоном»
0
256
12:32 09.02.2026
Киев возвращает пленных «бог знает в какой одежде» — Москалькова
0
305
12:30 09.02.2026
Выплаты клиентам Сбера по процентному хеджированию превысили 50 миллиардов рублей
0
256
12:20 09.02.2026
Из-за низкого уровня воды на Балтике стал виден корабль, затонувший около 350 лет назад
0
308

Возврат к списку