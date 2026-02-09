Ситуация с топливом на Кубе критическая, РФ в контакте с властями страны — Песков
13:12 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация с топливом на Кубе является критической, Россия по дипломатическим каналам осуществляет контакты с кубинскими друзьями. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ситуация действительно критическая на Кубе. Нам это известно. Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивные контакты с нашими кубинскими друзьями», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у Кремля понимание, как будут вывозить российских туристов, когда авиатопливо в аэропортах Кубы закончится.
НОВОСТИ
- 13:32 09.02.2026
- Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа»
- 13:00 09.02.2026
- Foreign Affairs призвал ЕС стать «европейским Пентагоном»
- 12:32 09.02.2026
- Киев возвращает пленных «бог знает в какой одежде» — Москалькова
- 12:30 09.02.2026
- Выплаты клиентам Сбера по процентному хеджированию превысили 50 миллиардов рублей
- 12:20 09.02.2026
- Из-за низкого уровня воды на Балтике стал виден корабль, затонувший около 350 лет назад
- 12:05 09.02.2026
- США хотят разместить четыре АПЛ в Австралии на случай конфликта с Китаем — WSJ
- 12:00 09.02.2026
- Западные «демократизаторы» вновь нацеливаются на Белоруссию — СВР РФ
- 11:32 09.02.2026
- Медиамагната из Гонконга Джимми Лая приговорили к 20 годам тюрьмы
- 11:22 09.02.2026
- Сбер поздравил 100-миллионного участника программы лояльности
- 11:20 09.02.2026
- Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать