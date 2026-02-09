0
Ситуация с топливом на Кубе критическая, РФ в контакте с властями страны — Песков

13:12 09.02.2026

Ситуация с топливом на Кубе является критической, Россия по дипломатическим каналам осуществляет контакты с кубинскими друзьями. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ситуация действительно критическая на Кубе. Нам это известно. Мы по дипломатическим, по иным каналам осуществляем интенсивные контакты с нашими кубинскими друзьями», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, есть ли у Кремля понимание, как будут вывозить российских туристов, когда авиатопливо в аэропортах Кубы закончится.

