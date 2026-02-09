0
0
94
НОВОСТИ

Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа»

13:32 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Дух Анкориджа» представляет собой набор взаимных пониманий России и США, которые способны привести к прорыву в том числе в урегулировании между Москвой и Киевом. Такое пояснение дал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа, во время приезда сюда господина [Стивена] Уиткоффа, — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос, что из себя представляет этот „дух“. — И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах».

«Вот этот набор пониманий, который был достигнут, он и есть дух Анкориджа», — указал Песков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 09.02.2026
Показатели нацпроектов в сфере образования в 2025 году выполнены в полном объеме — Кравцов
0
1
13:12 09.02.2026
Ситуация с топливом на Кубе критическая, РФ в контакте с властями страны — Песков
0
127
13:00 09.02.2026
Foreign Affairs призвал ЕС стать «европейским Пентагоном»
0
135
12:32 09.02.2026
Киев возвращает пленных «бог знает в какой одежде» — Москалькова
0
189
12:30 09.02.2026
Выплаты клиентам Сбера по процентному хеджированию превысили 50 миллиардов рублей
0
168
12:20 09.02.2026
Из-за низкого уровня воды на Балтике стал виден корабль, затонувший около 350 лет назад
0
218
12:05 09.02.2026
США хотят разместить четыре АПЛ в Австралии на случай конфликта с Китаем — WSJ
0
239
12:00 09.02.2026
Западные «демократизаторы» вновь нацеливаются на Белоруссию — СВР РФ
0
244
11:32 09.02.2026
Медиамагната из Гонконга Джимми Лая приговорили к 20 годам тюрьмы
0
260
11:22 09.02.2026
Сбер поздравил 100-миллионного участника программы лояльности
0
271

Возврат к списку