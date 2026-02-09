Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа»
13:32 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Дух Анкориджа» представляет собой набор взаимных пониманий России и США, которые способны привести к прорыву в том числе в урегулировании между Москвой и Киевом. Такое пояснение дал на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Есть целый ряд пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже, которые были озвучены еще накануне Анкориджа, во время приезда сюда господина [Стивена] Уиткоффа, — пояснил представитель Кремля, отвечая на вопрос, что из себя представляет этот „дух“. — И после этого как раз и назрела необходимость проведения встречи в верхах».
«Вот этот набор пониманий, который был достигнут, он и есть дух Анкориджа», — указал Песков.
