Западные «демократизаторы» вновь нацеливаются на Белоруссию — СВР РФ

12:00 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неправительственные организации (НПО) западных стран аккумулируют силы и средства, чтобы вновь попытаться раскачать ситуацию и «добиться смены конституционного строя» в Белоруссии. Об этом говорится в сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

«Западные „демократизаторы“ вновь нацеливаются на Беларусь. По поступающей в СВР информации, НПО западных стран, среди которых „демократизаторские“ структуры, агентства и фонды США, Великобритании, ФРГ, Польши и других европейских государств, аккумулируют силы и средства, чтобы вновь попытаться раскачать ситуацию и добиться смены конституционного строя в Беларуси», — проинформировали в пресс-бюро СВР.

