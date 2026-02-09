Участница покушения на Алексеева за день до преступления улетела в Стамбул — ФСБ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая улетела в Стамбул за день до преступления. Это следует из документа, распространенного на видео ФСБ.

«05.02.2026 в 01:10 Серебрицкая вылетела из РФ авиарейсом Москва — Стамбул из МАП „Внуково“, — говорится в документе.