Участница покушения на Алексеева за день до преступления улетела в Стамбул — ФСБ

11:00 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участница покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Зинаида Серебрицкая улетела в Стамбул за день до преступления. Это следует из документа, распространенного на видео ФСБ.

«05.02.2026 в 01:10 Серебрицкая вылетела из РФ авиарейсом Москва — Стамбул из МАП „Внуково“, — говорится в документе.

