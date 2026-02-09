10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Модель китайско-российского сотрудничества способствует смягчению глобальных проблем в области безопасности и снижению риска гонки вооружений. Такая точка зрения выражается в редакционной статье газеты China Daily.

«Китай и Россия используют модель взаимодействия крупных держав, предусматривающую формирование стратегического пространства для малых и средних стран, не основанную на формировании блоков. Такая модель сотрудничества способствует смягчению проблем в области безопасности и предотвращению эскалации глобальной и региональной гонок вооружений», — отмечается в статье.

Автор также подчеркивает, что «эволюция в китайско-российских отношениях служит движущей силой геополитического баланса и трансформации международного порядка».