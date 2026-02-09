Стармер может подать в отставку в ближайшую неделю — Bloomberg

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может быть вынужден подать в отставку в течение недели. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правящей Лейбористской партии.

Поводом для подобных разговоров послужил скандал с назначением Питера Мандельсона, дружившего с уличенным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, на пост посла Великобритании в США. Этот скандал уже привел к отставке главы аппарата британского премьера Моргана Максуини, который сложил свои полномочия в воскресенье.

Согласно Bloomberg, ряд депутатов от правящей Лейбористской партии остались удивлены тем, что Стармер по-прежнему сохраняет свой пост, несмотря на то, что именно он санкционировал назначение Мандельсона послом. Как указало агентство, некоторые работники канцелярии на Даунинг-стрит, 10 в частном порядке призывают членов правительства убедить премьера подать в отставку, либо же самим выйти из кабинета министров, чтобы спровоцировать его уход. По словам советника одного из министров, вероятность того, что Стармер продержится в кресле ближайшую неделю, составляет «50 на 50».

Агентство подчеркнуло, что ради сохранения поста Стармер может предложить вернуться в правительство своему бывшему заместителю Анджеле Рэйнер, которая покинула кабмин в сентябре прошлого года в свете скандала с неуплатой гербового сбора при покупке квартиры на юге Англии. Кроме того, он может поставить Эда Милибэнда, занимающего должность министра энергетической безопасности и углеродной нейтральности королевства, во главе более статусного министерства и тем самым удовлетворить его амбиции. Ранее и Рэйнер, и Милибэнд назывались среди вероятных кандидатов на пост премьера в случае отставки Стармера.

Среди других претендентов британские СМИ также выделяли главу Минздрава Соединенного Королевства Уэза Стритинга, министра внутренних дел Шабану Махмуд, главу МИД Иветт Купер и министра обороны Джона Хили и его заместителя Алистера Карнса. Возможная отставка Стармера не будет означать автоматическое проведение новых всеобщих выборов. Вместо этого лейбористы могут провести партийное голосование по избранию нового лидера партии, который и возглавит правительство. Именно так в 2022 году поступили консерваторы, успевшие дважды за год сменить премьер-министра (Бориса Джонсона и Лиз Трасс).