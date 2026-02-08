Партия премьера Японии Такаити одерживает крупную победу на парламентских выборах - СМИ

17:40 Источник: Интерфакс

Либерально-демократическая партия премьера Японии Санаэ Такаити одерживает крупную победу на парламентских выборах, сообщают в воскресенье японские СМИ со ссылкой на результаты экзит-поллов.

Согласно этим данным, партия может получить от 274 до 328 мест в нижней палате 465-местного парламента. До выборов к ЛДП было лишь 198 мест.

Оппозиционный альянс партий "Комэйто" и Конституционно-демократической партии, со своей стороны, может рассчитывать на 37-91 место. В коалиции уже назвали такие результаты "очень тяжелыми".

Таким образом, партия Такаити, если данные опросов окажутся верными, легко получит большинство в нижней палате парламента. Кроме того, партнер ЛДП - Партия инноваций - может получить 28-38 мест.

The Japan Times отмечает, что Такаити и ее сторонники, таким образом, могут получить под свой контроль две трети мест в нижней палате. Это бы позволило им принимать даже те законы, против которых будет выступать верхняя палата, где у премьера нет большинства.