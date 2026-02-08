Лыжник Савелий Коростелев на зимней Олимпиаде в Италии финишировал четвертым в скиатлоне
15:36 08.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российский лыжник Савелий Коростелев, выступающий в нейтральном статусе, финишировал четвертым в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии. Соревнования проходят в Тезеро.
Спортсмены преодолели дистанцию 20 км (10 км классическим стилем + 10 км коньковым). Первым стал норвежец Йоханнес Клебо, показавший результат 46 минут 11 секунд. Коростелев отстал от победителя на 3,6 секунды.
