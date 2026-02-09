Подача тепла восстановлена в Белгороде после атаки ВСУ

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подача тепла в домах Белгорода восстановлена после атаки ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Героические усилия наших энергетиков и тепловиков привели к тому, что подача тепла в Белгороде восстановлена», — сказал он.