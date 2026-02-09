Израиль предупредил США, что может нанести удар по Ирану в одностороннем порядке — СМИ

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля предупредили США, что еврейское государство в случае необходимости может нанести удар по территории Ирана в одностороннем порядке, без участия Вашингтона. Об этом со ссылкой на источники сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

По данным издания, соответствующая информация была доведена представителями израильского Минобороны до чиновников Пентагона на прошлой неделе. Израильская сторона представила Вашингтону планы нанесения ударов со своей стороны, которые они могут реализовать в случае наступления определенных условий, связанных с иранской программой баллистических ракет.

«Мы заявили американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет установленную нами красную линию по вопросу баллистических ракет», — указал газете один из источников в военно-политическом руководстве Израиля. Он отметил, что пока Израиль не наблюдает условий для немедленного нанесения ударов со своей стороны, но продолжает мониторинг обстановки. Представители еврейского государства в диалоге с Вашингтоном подчеркнули, что оставляют за собой свободу действий в отношении Ирана.

При этом, как отмечает газета, израильские власти опасаются, что даже если США примут решение о нанесении ударов по Ирану, то они будут носить ограниченный и символический характер, что противоречит позиции действующего правительства еврейского государства.