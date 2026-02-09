0
0
142
НОВОСТИ

Израиль предупредил США, что может нанести удар по Ирану в одностороннем порядке — СМИ

09:32 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Израиля предупредили США, что еврейское государство в случае необходимости может нанести удар по территории Ирана в одностороннем порядке, без участия Вашингтона. Об этом со ссылкой на источники сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

По данным издания, соответствующая информация была доведена представителями израильского Минобороны до чиновников Пентагона на прошлой неделе. Израильская сторона представила Вашингтону планы нанесения ударов со своей стороны, которые они могут реализовать в случае наступления определенных условий, связанных с иранской программой баллистических ракет.

«Мы заявили американцам, что нанесем удар в одиночку, если Иран пересечет установленную нами красную линию по вопросу баллистических ракет», — указал газете один из источников в военно-политическом руководстве Израиля. Он отметил, что пока Израиль не наблюдает условий для немедленного нанесения ударов со своей стороны, но продолжает мониторинг обстановки. Представители еврейского государства в диалоге с Вашингтоном подчеркнули, что оставляют за собой свободу действий в отношении Ирана.

При этом, как отмечает газета, израильские власти опасаются, что даже если США примут решение о нанесении ударов по Ирану, то они будут носить ограниченный и символический характер, что противоречит позиции действующего правительства еврейского государства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:32 09.02.2026
Город на Луне может появиться менее чем через 10 лет, считает Маск
0
65
10:20 09.02.2026
Неполная занятость в России достигла максимума с 2015 года — исследование
0
95
10:05 09.02.2026
Сотрудничество КНР и РФ способствует снижению риска гонки вооружений — China Daily
0
118
10:00 09.02.2026
Заказ на покушение на генерала Алексеева был от СБУ — показания задержанных
0
137
09:20 09.02.2026
Стармер может подать в отставку в ближайшую неделю — Bloomberg
0
187
09:05 09.02.2026
Подача тепла восстановлена в Белгороде после атаки ВСУ
0
215
09:00 09.02.2026
Над регионами России за ночь сбили 69 украинских БПЛА
0
213
20:12 08.02.2026
Кобахидзе: Мы надеемся, что Евросоюз и его бюрократия сумеют вернуть суверенитет
0
869
17:40 08.02.2026
Партия премьера Японии Такаити одерживает крупную победу на парламентских выборах - СМИ
0
918
15:36 08.02.2026
Лыжник Савелий Коростелев на зимней Олимпиаде в Италии финишировал четвертым в скиатлоне
0
968

Возврат к списку