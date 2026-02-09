Город на Луне может появиться менее чем через 10 лет, считает Маск

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первый город может появиться на Луне уже менее чем через 10 лет. SpaceX считает такую цель для себя наиболее приоритетной, заявил в воскресенье основатель этой американской компании Илон Маск.

«SpaceX сместила свой фокус на строительство саморазвивающегося города на Луне, так как потенциально мы можем достичь этой цели менее чем за 10 лет, в то время как в случае с Марсом для этого потребуется более 20 лет», — написал он в социальной сети X.

Маск отметил, что окно для полета на Марс открывается раз в 26 месяцев, а время в пути занимает порядка полугода. В то же время, сказал он, путешествия на Луну можно осуществлять раз в 10 дней, а полетное время составляет всего 2 дня. Вместе с тем основатель SpaceX указал, что компания «будет стремиться к постройке города на Марсе» и «начнет заниматься этим через примерно 5-7 лет».