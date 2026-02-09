Россия удвоила поставки мяса птицы в арабские страны за 4 года

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия увеличила в два раза поставки мяса птицы в арабские страны за последние 4 года, сообщила журналистам генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Вероника Никишина на полях выставки «Иннопром. Саудовская Аравия».

«Если говорить, например, про продовольствие, то за 4 года мы увеличили в 2 раза поставки мяса птицы, и за 11 месяцев прошлого года еще на четверть эти поставки увеличились относительно 2024 года», — сказала она.