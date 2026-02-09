Неполная занятость в России достигла максимума с 2015 года — исследование
10:20 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число частично занятых работников в России достигло максимума с 2015 года — примерно каждый шестой сотрудник работает менее 40 часов в неделю, находится в неоплачиваемом отпуске или простое, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» на базе данных «Росстата».
Так, в третьем квартале 2025 года количество частично занятых россиян выросло на 12%, или 610 тысяч человек и достигло 5,5 млн человек. С учетом прироста штатного персонала доля неполной занятости выросла в конце 2025 г. с 14,6% до 16,2%.
Число сотрудников, оформивших отпуск без сохранения заработной платы, увеличилось на 9,3% в третьем квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 4 млн человек. Число работников, находившихся в простое, выросло на 62,6%, до 165 тыс. человек. Число работников, занятых неполное время по соглашению сторон, увеличилось на 12,7%, до 1,27 млн человек. Количество сотрудников, переведенных на сокращенную рабочую неделю по инициативе работодателя, выросло в восемь раз, до 69,2 тыс. человек.
Максимальный уровень частичной занятости фиксировался в Пермском крае (21,7% всех работников в регионе), Нижегородской области (21,6%), Челябинской области (20,9%), Ярославской области (20,3%), Удмуртии (19,8%), Санкт-Петербурге и Свердловской области (по 19,5%), Марий Эл (19,1%), Татарстане (18,9%), а также Ленинградской области (18,1%).
Наименьшая доля частично занятых была зафиксирована в Чечне (3,1%), Ингушетии (4,4%), Калмыкии (5,9%), Дагестане и Карачаево-Черкесии (по 6,5%), Северной Осетии (7,8%), Тыве (8,8%), Кабардино-Балкарии (9,5%), Ямало-Ненецком (9,7%) и Ханты-Мансийском (10,7%) автономных округах.
