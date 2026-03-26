Путин и Собянин дали старт строительству национального центра «Россия»

В Москве состоялась церемония начала строительства Национального центра «Россия» на Пресне. В ней участвовали президент РФ Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Решение о создании центра было принято в июле 2024 года по итогам выставки-форума "Россия" на ВДНХ, вызвавшей большой интерес россиян. «Комплекс возведем на территории Экспоцентра на Краснопресненской набережной с применением сложнейших инженерных и конструктивных решений, - отметил Собянин. - Он призван стать одним из главных общественных пространств — новой визитной карточкой нашей страны и ее столицы».

По словам градоначальника, центр «Россия» сможет принимать до 20 тысяч посетителей одновременно. Там будут размещены выставочные площади, концертный зал, медиа- и пресс-центры, площадки для делового общения и нетворкинга, зоны фудкортов.

Рядом будет расположен ландшафтный парк с зелеными аллеями и искусственными водоемами для отдыха и прогулок в комплексе зданий «Москва-Сити».

Открыть Национальный центр «Россия» панируется в 2029 году.