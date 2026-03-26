В связи с дефицитом энергоресурсов, власти Филиппин ввели чрезвычайное положение

20:50 26.03.2026 Источник: Интерфакс

Филиппины стали первой страной в мире, объявившей чрезвычайное положение в связи с дефицитом энергоресурсов, вызванным конфликтом США и Ирана, сообщает в четверг CNN.

"Министр иностранных дел Филиппин Мария Тереса Ласаро сообщила, что запасов нефти в стране хватит на 40-45 дней, и рассказала об "эффекте домино", который вызовет рост цен на энергоносители", - информирует телеканал.

По сообщению CNN, в стране введены меры по энергосбережению, снижению транспортных расходов, субсидированию топлива, а также меры против спекуляций при поставках нефтепродуктов.

НОВОСТИ

21:40 26.03.2026
В Госдуме будет создана группа по связям с Конгрессом США – Делягин
0
65
19:30 26.03.2026
Пакистанские военные возобновили боевые действия против Афганистана
0
293
18:50 26.03.2026
В РФ внутренний рынок авиакеросина полностью обеспечен - Новак
0
352
18:40 26.03.2026
США выпустили оповещение о закрытии ряда районов Атлантики, вероятно, для испытания ракет - СМИ
0
376
18:25 26.03.2026
Трамп: Мы очень разочарованы НАТО. Потому что НАТО не сделала совершенно ничего
0
385
18:05 26.03.2026
Путин и Собянин дали старт строительству национального центра «Россия»
0
417
17:40 26.03.2026
Премьер Британии заявил о войне Запада на два фронта
0
438
17:20 26.03.2026
Иран официально направил ответ на предложения США об окончании войны — Tasnim
0
477
17:12 26.03.2026
Росту экономики РФ мешает низкая производительность труда, а не ключевая ставка — ЦБ
0
466
17:00 26.03.2026
Высший суд ЕС счел подрыв российской экономики «законной целью» санкций
0
478

