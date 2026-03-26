В связи с дефицитом энергоресурсов, власти Филиппин ввели чрезвычайное положение
20:50 26.03.2026 Источник: Интерфакс
Филиппины стали первой страной в мире, объявившей чрезвычайное положение в связи с дефицитом энергоресурсов, вызванным конфликтом США и Ирана, сообщает в четверг CNN.
"Министр иностранных дел Филиппин Мария Тереса Ласаро сообщила, что запасов нефти в стране хватит на 40-45 дней, и рассказала об "эффекте домино", который вызовет рост цен на энергоносители", - информирует телеканал.
По сообщению CNN, в стране введены меры по энергосбережению, снижению транспортных расходов, субсидированию топлива, а также меры против спекуляций при поставках нефтепродуктов.
