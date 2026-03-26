Премьер Британии заявил о войне Запада на два фронта

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада стоят перед лицом войны на два фронта. Об этом премьер-министр Кир Стармер заявил в интервью телеканалу Sky News.

«Мы должны признать, что идет война на два фронта. Есть иранский конфликт и есть продолжающийся украинский конфликт», — сообщил глава британского правительства из Хельсинки. В столице Финляндии Стармер примет участие в саммите Объединенного экспедиционного корпуса (Joint Expeditionary Force, JEF).

Британский премьер подтвердил намерение Лондона присоединиться к усилиям стран Запада по захвату судов так называемого теневого флота России. «Сегодня я ясно заявлю [партнерам], что даю разрешение Великобритании перехватывать суда российского теневого флота. Эти суда незаконно нарушают санкции, обычно груженные нефтью, и мы будем работать с другими странами над этим проектом», — сказал Стармер.