НОВОСТИ

В Госдуме будет создана группа по связям с Конгрессом США – Делягин

21:40 26.03.2026 Источник: Интерфакс

В Конгрессе США может быть создан "русский кокус", а в Госдуме - группа по связям с американскими парламентариями, заявил "Интерфаксу" заместитель председателя думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.

"В Госдуме будет создана и будет работать группа по связям, в Конгрессе может быть создан "русский кокус", - сказал Делягин в четверг по итогам встречи с членами Конгресса.

Он также отметил, что "американцы заинтересованы в ответном визите в Москву и обсуждают его предметно".

20:50 26.03.2026
В связи с дефицитом энергоресурсов, власти Филиппин ввели чрезвычайное положение
0
170
19:30 26.03.2026
Пакистанские военные возобновили боевые действия против Афганистана
0
293
18:50 26.03.2026
В РФ внутренний рынок авиакеросина полностью обеспечен - Новак
0
352
18:40 26.03.2026
США выпустили оповещение о закрытии ряда районов Атлантики, вероятно, для испытания ракет - СМИ
0
376
18:25 26.03.2026
Трамп: Мы очень разочарованы НАТО. Потому что НАТО не сделала совершенно ничего
0
385
18:05 26.03.2026
Путин и Собянин дали старт строительству национального центра «Россия»
0
417
17:40 26.03.2026
Премьер Британии заявил о войне Запада на два фронта
0
438
17:20 26.03.2026
Иран официально направил ответ на предложения США об окончании войны — Tasnim
0
477
17:12 26.03.2026
Росту экономики РФ мешает низкая производительность труда, а не ключевая ставка — ЦБ
0
466
17:00 26.03.2026
Высший суд ЕС счел подрыв российской экономики «законной целью» санкций
0
478

