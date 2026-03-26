В Госдуме будет создана группа по связям с Конгрессом США – Делягин
21:40 26.03.2026 Источник: Интерфакс
В Конгрессе США может быть создан "русский кокус", а в Госдуме - группа по связям с американскими парламентариями, заявил "Интерфаксу" заместитель председателя думского комитета по экономической политике Михаил Делягин.
"В Госдуме будет создана и будет работать группа по связям, в Конгрессе может быть создан "русский кокус", - сказал Делягин в четверг по итогам встречи с членами Конгресса.
Он также отметил, что "американцы заинтересованы в ответном визите в Москву и обсуждают его предметно".
