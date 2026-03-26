Иран официально направил ответ на предложения США об окончании войны — Tasnim
17:20 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран направил официальный ответ США на предложенный ими план из 15 пунктов. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.
По его информации, в ответном послании Тегеран выдвинул встречные требования, которые включают полное прекращение американо-израильской агрессии, возмещение ущерба и предусматривают полный контроль Ирана над Ормузским проливом.
