Конгрессмен Луна: Как представители двух крупнейших ядерных держав - РФ и США мы обязаны обеспечить нашим народам открытый диалог
22:45 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна (республиканка, от штата Флорида) по итогам встречи с делегацией Госдумы заявила о необходимости диалога между двумя ядерными державами.
«Сегодня впервые почти за четверть века пять членов Конгресса США (от обеих партий) встретились с пятью депутатами Государственной думы России для обсуждения мира и двусторонних отношений», — заявила законодатель в социальной сети X. «Как представители двух крупнейших ядерных держав мы обязаны обеспечить нашим гражданам открытый диалог, обмен идеями и поддержание каналов коммуникации. Мы намерены и далее развивать этот диалог и содействовать продвижению мира в поддержку мирных усилий действующей [американской] администрации, а также расширения экономических возможностей», — подчеркнула Луна.
