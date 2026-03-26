Пакистанские военные возобновили боевые действия против Афганистана

19:30 26.03.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистанские военные возобновили боевые действия против Афганистана. «Пауза завершилась в ночь на 24 марта. Операция «Газаб лил-Хак» сейчас продолжается», – заявил официальный представитель МИД Пакистана Тахир Хуссейн Андраби. Прекращение военной операции было связано с пятидневным перемирием в честь мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Противостояние двух стран началось месяц назад. 26 февраля афганские войска начали наступление, назвав его ответом на пакистанский авиаудар, который произошел пятью днями до этого. А 27 февраля Пакистан объявил Афганистану войну.

