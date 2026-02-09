Из-за низкого уровня воды на Балтике стал виден корабль, затонувший около 350 лет назад

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уровень воды в Балтийском море находится на необычно низом уровне, благодаря чему у острова Кастельхольмен в центре Стокгольма стал виден остов корабля XVII века.

По словам морского археолога и эксперта по затонувшим кораблям Йима Ханссона, ему и его коллегам пока не удалось полностью идентифицировать затонувший корабль. Он стал фундаментом для ныне несуществующего моста вместе с пятью другими судами.

«Он был затоплен намеренно. Ранее существовала теория, что это Grå Ulv — датский корабль, захваченный Швецией в битве, но мы почти уверены, что это не так, поскольку предполагается, что он был затоплен в 1670 году, а мост был построен в 1640 году», — рассказал эксперт в эфире телеканала SVT.

Из-за низкого уровня воды на Балтике — на 60 сантиметров ниже нормы — в Стокгольмском архипелаге также пришлось отменить часть регулярных морских маршрутов. Причиной этой аномалии стало высокое атмосферное давление, которое давит на водную поверхность. Оно же сохраняет в Швеции холодную погоду. Большую роль в этом сыграли также ветра, дующие с востока и вытеснившие большие водные массы из Балтийского моря на запад.

Понижение уровня воды наблюдается в разных районах Балтики. Так, у Аландских островов в начале февраля он упал на 72 см ниже среднего, что является самым низким показателем за период с 1924 года.