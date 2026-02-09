Из-за низкого уровня воды на Балтике стал виден корабль, затонувший около 350 лет назад
12:20 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Уровень воды в Балтийском море находится на необычно низом уровне, благодаря чему у острова Кастельхольмен в центре Стокгольма стал виден остов корабля XVII века.
По словам морского археолога и эксперта по затонувшим кораблям Йима Ханссона, ему и его коллегам пока не удалось полностью идентифицировать затонувший корабль. Он стал фундаментом для ныне несуществующего моста вместе с пятью другими судами.
«Он был затоплен намеренно. Ранее существовала теория, что это Grå Ulv — датский корабль, захваченный Швецией в битве, но мы почти уверены, что это не так, поскольку предполагается, что он был затоплен в 1670 году, а мост был построен в 1640 году», — рассказал эксперт в эфире телеканала SVT.
Из-за низкого уровня воды на Балтике — на 60 сантиметров ниже нормы — в Стокгольмском архипелаге также пришлось отменить часть регулярных морских маршрутов. Причиной этой аномалии стало высокое атмосферное давление, которое давит на водную поверхность. Оно же сохраняет в Швеции холодную погоду. Большую роль в этом сыграли также ветра, дующие с востока и вытеснившие большие водные массы из Балтийского моря на запад.
Понижение уровня воды наблюдается в разных районах Балтики. Так, у Аландских островов в начале февраля он упал на 72 см ниже среднего, что является самым низким показателем за период с 1924 года.
НОВОСТИ
- 12:05 09.02.2026
- США хотят разместить четыре АПЛ в Австралии на случай конфликта с Китаем — WSJ
- 12:00 09.02.2026
- Западные «демократизаторы» вновь нацеливаются на Белоруссию — СВР РФ
- 11:32 09.02.2026
- Медиамагната из Гонконга Джимми Лая приговорили к 20 годам тюрьмы
- 11:22 09.02.2026
- Сбер поздравил 100-миллионного участника программы лояльности
- 11:20 09.02.2026
- Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных на Украине
- 11:05 09.02.2026
- Россия удвоила поставки мяса птицы в арабские страны за 4 года
- 11:00 09.02.2026
- Участница покушения на Алексеева за день до преступления улетела в Стамбул — ФСБ
- 10:32 09.02.2026
- Город на Луне может появиться менее чем через 10 лет, считает Маск
- 10:20 09.02.2026
- Неполная занятость в России достигла максимума с 2015 года — исследование
- 10:05 09.02.2026
- Сотрудничество КНР и РФ способствует снижению риска гонки вооружений — China Daily
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать