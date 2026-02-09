0
0
189
НОВОСТИ

Киев возвращает пленных «бог знает в какой одежде» — Москалькова

12:32 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала, что Киев возвращает пленных, одетых в «бог знает какую одежду», и поблагодарила белорусскую сторону за хорошую организацию встречи российских военнослужащих из плена.

«Наши ребята были возвращены, как обычно, бог знает в какой одежде. Их военные наши встретили, одели. Все это происходило при непосредственном участии белорусов. Они нам предоставляют помещения, кормят всех пленных, [предоставляют] кому нужны какие-то вещи или лекарства, здесь же стоят скорые помощи, кому нужны. Большую роль играют наши белорусские товарищи», — сказала Москалькова на заседании комитета Государственной думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Как сообщили в Минобороны России, 5 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ. Кроме того, возвращены трое граждан Российской Федерации — жители Курской области, незаконно удерживавшиеся киевским режимом.

