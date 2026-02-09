Выплаты клиентам Сбера по процентному хеджированию превысили 50 миллиардов рублей

12:30

С начала периода роста ключевой ставки в сентябре 2023 года общий объём выплат корпоративным клиентам Сбера по сделкам процентного хеджирования превысил 50 млрд рублей. В ожидании снижения ключевой ставки компании меняют свои стратегии хеджирования в сторону фиксации доходности по активам с плавающим купоном и получения потенциальной экономии по обязательствам с фиксированной ставкой.

В 2025 году количество заключённых флор-сделок выросло в четыре раза. Во втором квартале прошлого года прирост составил 104% к первому, в третьем — 75% ко второму, в четвёртом — 13% к третьему. Сегодня флоры входят в тройку самых популярных структурных решений Сбера наравне с барьерными кэпами и колларами. Сбер помогает бизнесу не только подобрать оптимальный продукт, но и интегрировать его в общую финансовую стратегию.

В 2025 году уверенный рост показали инструменты для защиты от снижения процентных ставок — различные виды сделок флор. Количество заключаемых сделок увеличивалось каждый квартал двузначными темпами: во втором квартале прирост к первому составил более 100%, в третьем ко второму — 75%, в четвёртом к третьему — 13%. Таким образом, к концу 2025 года количество сделок выросло в четыре раза по сравнению с первым кварталом.

Сегодня продукты для защиты от снижения ставок входят в тройку наиболее популярных решений Сбера наравне со стратегиями, ограничивающими их рост, — разновидностями сделок кэп и коллар. Сбер помогает бизнесу не только подобрать оптимальный продукт, но и интегрировать его в общую финансовую стратегию.

«Наши клиенты всё чаще приходят не за отдельным продуктом, а за решением своей бизнес-задачи: от обеспечения стабильности платежей по кредиту до защиты доходности инвестиционного портфеля, – рассказал Александр Зозуля, директор департамента глобальных рынков Сбербанка. – Четырёхкратный рост спроса на сделки флор — яркое подтверждение этой зрелости. Наша роль: мы не просто предоставляем инструменты, а становимся архитекторами финансовой устойчивости, помогая встроить механизмы хеджирования в финансовую модель компании».

Сбер продолжает укреплять свои позиции ведущего игрока на рынке производных финансовых инструментов в России. Банк предлагает корпоративным клиентам и финансовым институтам широкий спектр комплексных решений по хеджированию процентных, валютных и товарных рисков.