Foreign Affairs призвал ЕС стать «европейским Пентагоном»

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз в условиях снижения поддержки со стороны США и планов вывести американский контингент из Европы должен задуматься о создании своей армии, а структурам ЕС стоит взять на себя роль «европейского Пентагона», говорится в статье журнала Foreign Affairs.

По оценке авторов материала, «НАТО создавала у европейских стран иллюзию суверенного контроля над национальной обороной», а в своей военной стратегии страны ЕС всегда полагались на США, которые «были хозяевами положения» и обладали полнотой полномочий принимать решения в сфере обороны.

Как отмечается в публикации, европейские армии, «изначально созданные для того, чтобы служить вспомогательными силами в возглавляемой Соединенными Штатами войне НАТО», испытывают острую нехватку военно-технических средств, в частности систем наблюдения и целеуказания, самолетов-заправщиков и транспортных самолетов. Чтобы задуматься о создании собственной армии, странам ЕС придется восполнить этот пробел, что в текущих экономических условиях представляется трудновыполнимой задачей.