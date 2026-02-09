Foreign Affairs призвал ЕС стать «европейским Пентагоном»
13:00 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз в условиях снижения поддержки со стороны США и планов вывести американский контингент из Европы должен задуматься о создании своей армии, а структурам ЕС стоит взять на себя роль «европейского Пентагона», говорится в статье журнала Foreign Affairs.
По оценке авторов материала, «НАТО создавала у европейских стран иллюзию суверенного контроля над национальной обороной», а в своей военной стратегии страны ЕС всегда полагались на США, которые «были хозяевами положения» и обладали полнотой полномочий принимать решения в сфере обороны.
Как отмечается в публикации, европейские армии, «изначально созданные для того, чтобы служить вспомогательными силами в возглавляемой Соединенными Штатами войне НАТО», испытывают острую нехватку военно-технических средств, в частности систем наблюдения и целеуказания, самолетов-заправщиков и транспортных самолетов. Чтобы задуматься о создании собственной армии, странам ЕС придется восполнить этот пробел, что в текущих экономических условиях представляется трудновыполнимой задачей.
НОВОСТИ
- 13:32 09.02.2026
- Песков объяснил, что включает в себя «дух Анкориджа»
- 13:12 09.02.2026
- Ситуация с топливом на Кубе критическая, РФ в контакте с властями страны — Песков
- 12:32 09.02.2026
- Киев возвращает пленных «бог знает в какой одежде» — Москалькова
- 12:30 09.02.2026
- Выплаты клиентам Сбера по процентному хеджированию превысили 50 миллиардов рублей
- 12:20 09.02.2026
- Из-за низкого уровня воды на Балтике стал виден корабль, затонувший около 350 лет назад
- 12:05 09.02.2026
- США хотят разместить четыре АПЛ в Австралии на случай конфликта с Китаем — WSJ
- 12:00 09.02.2026
- Западные «демократизаторы» вновь нацеливаются на Белоруссию — СВР РФ
- 11:32 09.02.2026
- Медиамагната из Гонконга Джимми Лая приговорили к 20 годам тюрьмы
- 11:22 09.02.2026
- Сбер поздравил 100-миллионного участника программы лояльности
- 11:20 09.02.2026
- Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать