0
0
139
НОВОСТИ

Сбер поздравил 100-миллионного участника программы лояльности

11:22 09.02.2026

стомильонный.jpg
Фото пресс-службы Сбера
Сбер провёл награждение 100-миллионного участника программы лояльности «СберСпасибо» — им стал житель Крыма. Отдельно Сбер отметил 14 наиболее лояльных участников программы в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Самаре, Уфе, Владивостоке и Астрахани.

Участников выбрали из клиентов, которые подключились к программе «СберСпасибо» на старте и продолжают активно пользоваться ей более 14 лет. Всем награждённым вручили интеллектуальные колонки Sber и сертификаты на покупку билетов через билетный маркетплейс «Афиша». Юбилейному 100-миллионному участнику и его семье предоставили сертификат на отдых на премиальном курорте «Мрия» в Крыму.

«Отметка в 100 миллионов участников для нас стала новым этапом и показателем доверия со стороны пользователей, – отметил Сергей Исаев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка. – Нам важен каждый клиент, который пользуется программой. Благодаря персонализации и сотрудничеству с новыми партнёрами мы продолжим расширять возможности для использования бонусов Спасибо».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 09.02.2026
Из-за низкого уровня воды на Балтике стал виден корабль, затонувший около 350 лет назад
0
20
12:05 09.02.2026
США хотят разместить четыре АПЛ в Австралии на случай конфликта с Китаем — WSJ
0
71
12:00 09.02.2026
Западные «демократизаторы» вновь нацеливаются на Белоруссию — СВР РФ
0
71
11:32 09.02.2026
Медиамагната из Гонконга Джимми Лая приговорили к 20 годам тюрьмы
0
120
11:20 09.02.2026
Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных на Украине
0
151
11:05 09.02.2026
Россия удвоила поставки мяса птицы в арабские страны за 4 года
0
165
11:00 09.02.2026
Участница покушения на Алексеева за день до преступления улетела в Стамбул — ФСБ
0
181
10:32 09.02.2026
Город на Луне может появиться менее чем через 10 лет, считает Маск
0
217
10:20 09.02.2026
Неполная занятость в России достигла максимума с 2015 года — исследование
0
267
10:05 09.02.2026
Сотрудничество КНР и РФ способствует снижению риска гонки вооружений — China Daily
0
255

Возврат к списку