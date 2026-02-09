Сбер поздравил 100-миллионного участника программы лояльности
11:22 09.02.2026
|Фото пресс-службы Сбера
Участников выбрали из клиентов, которые подключились к программе «СберСпасибо» на старте и продолжают активно пользоваться ей более 14 лет. Всем награждённым вручили интеллектуальные колонки Sber и сертификаты на покупку билетов через билетный маркетплейс «Афиша». Юбилейному 100-миллионному участнику и его семье предоставили сертификат на отдых на премиальном курорте «Мрия» в Крыму.
«Отметка в 100 миллионов участников для нас стала новым этапом и показателем доверия со стороны пользователей, – отметил Сергей Исаев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка. – Нам важен каждый клиент, который пользуется программой. Благодаря персонализации и сотрудничеству с новыми партнёрами мы продолжим расширять возможности для использования бонусов Спасибо».
НОВОСТИ
- 12:20 09.02.2026
- Из-за низкого уровня воды на Балтике стал виден корабль, затонувший около 350 лет назад
- 12:05 09.02.2026
- США хотят разместить четыре АПЛ в Австралии на случай конфликта с Китаем — WSJ
- 12:00 09.02.2026
- Западные «демократизаторы» вновь нацеливаются на Белоруссию — СВР РФ
- 11:32 09.02.2026
- Медиамагната из Гонконга Джимми Лая приговорили к 20 годам тюрьмы
- 11:20 09.02.2026
- Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных на Украине
- 11:05 09.02.2026
- Россия удвоила поставки мяса птицы в арабские страны за 4 года
- 11:00 09.02.2026
- Участница покушения на Алексеева за день до преступления улетела в Стамбул — ФСБ
- 10:32 09.02.2026
- Город на Луне может появиться менее чем через 10 лет, считает Маск
- 10:20 09.02.2026
- Неполная занятость в России достигла максимума с 2015 года — исследование
- 10:05 09.02.2026
- Сотрудничество КНР и РФ способствует снижению риска гонки вооружений — China Daily
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать