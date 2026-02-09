Сбер поздравил 100-миллионного участника программы лояльности

11:22

Фото пресс-службы Сбера

Сбер провёл награждение 100-миллионного участника программы лояльности «СберСпасибо» — им стал житель Крыма. Отдельно Сбер отметил 14 наиболее лояльных участников программы в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Самаре, Уфе, Владивостоке и Астрахани.

Участников выбрали из клиентов, которые подключились к программе «СберСпасибо» на старте и продолжают активно пользоваться ей более 14 лет. Всем награждённым вручили интеллектуальные колонки Sber и сертификаты на покупку билетов через билетный маркетплейс «Афиша». Юбилейному 100-миллионному участнику и его семье предоставили сертификат на отдых на премиальном курорте «Мрия» в Крыму.

«Отметка в 100 миллионов участников для нас стала новым этапом и показателем доверия со стороны пользователей, – отметил Сергей Исаев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка. – Нам важен каждый клиент, который пользуется программой. Благодаря персонализации и сотрудничеству с новыми партнёрами мы продолжим расширять возможности для использования бонусов Спасибо».