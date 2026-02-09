США хотят разместить четыре АПЛ в Австралии на случай конфликта с Китаем — WSJ
12:05 09.02.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пентагон намерен разместить четыре ядерные подлодки на расширяющейся базе Стерлинг на западе Австралии в рамках стратегии союзников по сдерживанию Китая. Как сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), первая субмарина должна пришвартоваться там в 2027 году.
Канберра выделяет $5,6 млрд на создание в Стерлинге учебного центра, хранилища для радиоактивных отходов, модернизацию причала для субмарин и электроснабжение. В конце прошлого года на этой базе около четырех недель находилась подлодка четвертого поколения USS Vermont класса Virginia. Американский и австралийский персонал совместно выполняли различные работы по обслуживанию АПЛ.
Власти Австралии уже направили $8,4 млрд на создание в пригороде Перта — Хендерсоне — зоны технического обслуживания и судостроения, которая, как ожидается, будет включать сухие доки, необходимые для крупных ремонтных работ и наиболее масштабного технического обслуживания. Проведение ремонта и техобслуживания подлодок в Западной Австралии позволит ВМС США находится вблизи потенциальных очагов напряженности, в том числе в Южно-Китайском море, говорится в публикации.
НОВОСТИ
- 12:20 09.02.2026
- Из-за низкого уровня воды на Балтике стал виден корабль, затонувший около 350 лет назад
- 12:00 09.02.2026
- Западные «демократизаторы» вновь нацеливаются на Белоруссию — СВР РФ
- 11:32 09.02.2026
- Медиамагната из Гонконга Джимми Лая приговорили к 20 годам тюрьмы
- 11:22 09.02.2026
- Сбер поздравил 100-миллионного участника программы лояльности
- 11:20 09.02.2026
- Москалькова передала Киеву список из 90 политзаключенных на Украине
- 11:05 09.02.2026
- Россия удвоила поставки мяса птицы в арабские страны за 4 года
- 11:00 09.02.2026
- Участница покушения на Алексеева за день до преступления улетела в Стамбул — ФСБ
- 10:32 09.02.2026
- Город на Луне может появиться менее чем через 10 лет, считает Маск
- 10:20 09.02.2026
- Неполная занятость в России достигла максимума с 2015 года — исследование
- 10:05 09.02.2026
- Сотрудничество КНР и РФ способствует снижению риска гонки вооружений — China Daily
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать