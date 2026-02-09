США хотят разместить четыре АПЛ в Австралии на случай конфликта с Китаем — WSJ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пентагон намерен разместить четыре ядерные подлодки на расширяющейся базе Стерлинг на западе Австралии в рамках стратегии союзников по сдерживанию Китая. Как сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), первая субмарина должна пришвартоваться там в 2027 году.

Канберра выделяет $5,6 млрд на создание в Стерлинге учебного центра, хранилища для радиоактивных отходов, модернизацию причала для субмарин и электроснабжение. В конце прошлого года на этой базе около четырех недель находилась подлодка четвертого поколения USS Vermont класса Virginia. Американский и австралийский персонал совместно выполняли различные работы по обслуживанию АПЛ.

Власти Австралии уже направили $8,4 млрд на создание в пригороде Перта — Хендерсоне — зоны технического обслуживания и судостроения, которая, как ожидается, будет включать сухие доки, необходимые для крупных ремонтных работ и наиболее масштабного технического обслуживания. Проведение ремонта и техобслуживания подлодок в Западной Австралии позволит ВМС США находится вблизи потенциальных очагов напряженности, в том числе в Южно-Китайском море, говорится в публикации.